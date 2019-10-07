Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Etnospor’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel Türk spor oyunlarının tanıtılması ve profesyonelleşmesi adına düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde stant kurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel Türk spor oyunlarının tanıtılması ve profesyonelleşmesi adına düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin yer aldığı Etnospor Kültür Festivali’nde erini aldı. Büyükşehir Belediyesi festival alanında açtığı stantta bulunan Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi ile misafirlerin sağlığı ölçüyor. Ayrıca standın önüne koyulan meşhur ‘Osmanlı Tokadı’ mermeriyle ziyaretçiler keyifli anlar yaşıyor.

Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen festivalde; Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler yapıldı. Geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan gösterileri, atlı gösteriler gibi pek çok aktivite de festival alanında yer aldı. Türki devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, Orta Asya geleneksel toylarının da yer aldığı festival bir şölen havasında geçti.

KOCAELİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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