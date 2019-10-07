Bağçeşme itfaiye binasında ısı yalıtım çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Bağçeşme’de yaptığı itfaiye müfreze binasının çelik konstrüksiyon montaj ve ısı yalıtım işleri başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale etmeleri için kentte yeni müfreze binaları inşa ediyor. Bu binalardan biri de Bağçeşme’de yapılıyor. Kaba inşaatı tamamlanan müfreze binasının, traverten cephe konstrüksiyon montajına başlandı. Traverten cephe altı taşyünü ısı yalıtımı imalatına da başlayan Büyükşehir ekipleri, çatı saçak alüminyum kompozit altı karkas imalatına da devam ediliyor.

Bağçeşme İtfaiye Müfreze binasının bodrum katında şadırvan, mescit, mekanik ve elektrik tesisat odaları, çamaşır odası ve su deposu bulunacak. 418 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak. Birinci katta ise 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler olacak. Bina girişinde güvenlik binası bulunacak. Bina çevresinde ise otopark oluşturulacak.

KOCAELİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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