Zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi cezaevine gönderildi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2013 yılında 3 kişiyi silahla alıkoyarak, zorla senet imzalatan ve işitme engelli olduğu öğrenilen 3 kişi çalıştıkları iş yerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Olay 22 Şubat 2013 tarihinde Derince'de meydana geldi. Tanıdıkları 3 kişiyi silahla alıkoyan, zorla senet imzalatan işitme engelli S.Ö. (33), S.C. (39) ve O.B. (27) daha sonra kayıplara karıştı. 3 kişinin şikayetinden vazgeçmesi sonucu olay kamu davasına dönüştü. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan S.Ö. ve S.C.'ye 5´er yıl, O.B.´ye ise 3 yıl 4 ay ceza verdi.
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan S.Ö.´nün Kartepe, S.C.´nin Çayırova ve O.B.'nin Dilovası ilçesinde çalıştığı iş yerleri tespit etti. Polis, bugün sabah S.C., O.B. ve S.Ö.´yü çalıştıkları yerlerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar cezaevine gönderildi.
KOCAELİ
07 Ekim 2019 Pazartesi
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