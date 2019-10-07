Vatandaşın imdadına zabıta yetişti

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İzmit Belediyesi önünde yere düşüp, hafif şekilde yaralanan vatandaşın imdadına zabıta ekipleri yetişti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri İzmit Belediyesi önünde rutin kontrollerini gerçekleştirirken, bir vatandaşın yere düştüğünü fark etti. Hemen vatandaşın yanına koşan zabıta ekipleri durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşın ayağında ağrı olduğunu ve kalkamadığını belirleyen ekipler, olay yerine sağlık ekipleri çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Ayğından hafif şekilde yaralanan vatandaşın, durumunun iyi olduğu öğrenildi.



KOCAELİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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