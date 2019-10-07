KO-MEK 19 bin kişi ile eğitime başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları yeni eğitim dönemine 19 bin kişi ile başladı.

KOMEK kurslarına katılan binlerce insan aldıkları meslek ve sanat eğitimleriyle hayatlarına farklı bir bakış açışı getirmenin ayrıcalığını yaşıyor. Bu kapsamda KOMEK yeni eğitim dönemine 19 bin kişi ile başladı. Eğitim başlamadan önce ise geleneksel olarak branşların tanıtımını yapmak üzere kentin önemli noktalarında saha çalışmaları gerçekleştirildi. 42 kurs merkezinde ve 334 branşta eğitime başlayan KOMEK, geçtiğimiz eğitim döneminde ise 71 bin 516 kursiyer KOMEK’ten ücretsiz eğitim verdi.

Meslek branşlarına gelen vatandaşlar iş sahibi ya da kendi işlerinin patronu olurken, sanat branşları da bir yerde rehabilite görevini gördü. KOMEK bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra insana dokunan sosyal projeleri de adeta gönül belediyeciliğinin Kocaeli’nde atan kalbi oldu. KOMEK Vefası, KOMEK Bohçası ve KOMEK Hurması bizi biz yapan değerleri adeta taçlandırdı. Söz konusu anlamlı hamleler bu eğitim döneminde de aynı kararlılıkla devam edecek.

KOCAELİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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