Gebze Belediyesi, kuvvetli sağanağa karşı teyakkuzda

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Gebze Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli sağanak yağışına karşı önlem alarak ekiplerin teyakkuza geçtiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugün akşam saatlerinde Marmara'nın kuzeydoğusunda başlayacak sağanak yağışın gece yarısı etkisini arttırarak İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'yı etkisi altına alacağı uyarısını dikkate alan Gebze Belediyesi yetkilileri tarafından, ilgili teknik birimleri kapsayan bir kriz masası oluşturuldu. Gebze’de belediye yetkilileri, vatandaşların, olası bir mağduriyet yaşamaları halinde Gebze Belediyesi’nin WhatsApp Hattına problemlerini bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

KOCAELİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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