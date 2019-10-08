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Kocaeli’de karton ve mobilya deposunda yangın

İHA

Kocaeli'de karton ve mobilya deposunda çıkan yangın korkuttu.

Kocaeli’de karton ve mobilya deposunda yangın

Kocaeli’de karton ve mobilya deposunda çıkan yangın korkuttu.
Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Caddesi’nde bulunan bir karton firması ve mobilya deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Tamamen söndürülen yangında itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştiriyor.

KOCAELİ

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:40
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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