Hırsızlık şüphelisi kadın, kucağındaki bebeğiyle adliyede

İZMİT´te bir evden altın ve kumbara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, adliyeye kucağındaki 2 aylık bebeğiyle götürüldü.
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi´ndeki bir eve, 23 Ağustos günü öğle saatlerinde hırsız girdi. Komşusuna misafirliğe giden ev sahibi, geri döndüğünde 2 çeyrek altın ve 1 Cumhuriyet altın ile çocuğuna ait kumbaranın çalındığını fark etti. Durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarından hırsızların kullandığı aracı tespit eden polis, şüphelilerin hırsızlık suçundan 31 sabıka kaydı olan S.U.(22), 6 sabıka kaydı olan P.U. isimli kadınlar ile 5 sabıka kaydı olan F.G. olduğunu belirledi.
İstanbul´dan gelerek Kocaeli´de hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan şüphelilerin kullandığı otomobil dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde durduruldu. Şüpheliler gözaltına aldı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kadınlardan S.U., kucağındaki 2 aylık bebeği ile adliyeye götürüldü.S.U. ve F.G. adli kontrolle serbest bırakılırken, P.U. isimli kadın tutuklandı.
KOCAELİ
08 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:32
- GÜNEŞ 06:56
- ÖĞLE 12:53
- İKİNDİ 16:05
- AKŞAM 18:40
- YATSI 19:58