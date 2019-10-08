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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’dan sağlık turizmi vurgusu: “Kocaeli bir sağlık turizmi kenti haline ...

İHA

Kocaeli'de düzenlenen Turizm Çalıştayı'nın açılış programında konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli'nin sağlık turizmi açısında önemli bir yol kat ettiğini belirterek, "Kocaeli bir sağlık turizmi kenti haline gelmiştir" dedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’dan sağlık turizmi vurgusu: “Kocaeli bir sağlık turizmi kenti haline gelmiştir”

Kocaeli’de düzenlenen Turizm Çalıştayı’nın açılış programında konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli’nin sağlık turizmi açısında önemli bir yol kat ettiğini belirterek, “Kocaeli bir sağlık turizmi kenti haline gelmiştir” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Turizm Çalıştayı düzenlenen açılış töreni ile başladı. 89 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan çalıştayın açılışı Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Kocaeli’nin turizm hedeflerinin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, kurum yetkilileri, turizm derneği yetkilileri, turizm firmaları yetkilileri katıldı.

"Ormanya’nın ziyaretçi sayısı hafta sonları 50 binlere kadar ulaşmış durumda"
Programın açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli’nin potansiyellerinin arttırılması konusunda burada çok güzel projeler çıkacak. Bir orta belirlemek için birkaç şey söylemeyi fayda görüyorum. Bizim turizm alanında yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bu kapsamda biz İngilizce ve Türkçe halinde hazırlanmış bir turizm rehberi yaptık. İlkleri yapmak eksikleri ile zordur. Bu yaptığımız çalışma yeterli mi, değil. Elimizdeki çalışmanın geliştirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte hazırlık amacı ile devam ettirilmesi şeylerden bir tanesi de yürüyüş parkurları ile ilgili çalışmalarımızdır. Doğa yürüyüş parkurlarımızın uzunluğu bin 500 kilometre uzunluğunda. Bunların hepsi haritalaşmış durumda. Yine şehrin çeşitli yerlerinde kamp yeri çalışmaları yapıldı. Bunlardan önemli bir tanesi Ormanya. Ormanya’nın ziyaretçi sayısı hafta sonları 50 binlere kadar ulaşmış durumda. Kartepe Zirvesi de kentimiz için önem arz ediyor” dedi.

"2018 yılında 602 bin yerli, 110 bin yabancı turisti ağırlamıştır"
Daha sonra konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, Kocaeli’ye Romanya, Suudi Arabistan, Almanya, Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden yoğun olarak turist geldiğini ifade ederek, “Kocaeli’de gerek ulusal gerekse uluslararası turizmde artış yaşaması kaçınılmazdır. Kocaeli’nin tarihi, kültürel değerleri, termal kaynakları, spor olanakları, yüksek olanaklı sağlık hizmetleri ve altyapısı, 4 mevsime hitap eden turizm olanakları, tesis olanakları ve deneyimli turizm sektörü olanaklarıyla bu payın artması daha da mümkündür. Kocaeli’de turizm özellikle 2010 yılından sonra turizmde hızlı bir gelişim yaşanmıştır. Turizm yatırımları, yerel yönetimlerimizin altyapı yatırımları, kalkınma ajansımızın yatırımları ile hareketlilik kazanan sektör, 2018 yılında 602 bin yerli, 110 bin yabancı turisti ağırlamıştır. Bu rakamlar 10 yıl öncesinin yerli turist sayısının 3, yabancı turist sayısının da 2 buçuk katına tekabül etmektedir” diye konuştu.

“Kocaeli bir sağlık turizmi kenti haline gelmiştir”
Kocaeli’nin sağlık turizmdeki önemine vurgu yapan Vali Aksoy, “Türkiye Sağlık Turizmi Sektör Raporu’na göre 2013 yılında Türkiye’ye 300 bin yabancı hasta gelmiş. Bu yabancı hastaların tedavisinde Kocaeli, Ankara, Antalya ve İstanbul’un ardından 3. sırada yer almıştır. O dönemden bu zamanda özel kuruluşların sağlık alanındaki çalışmalarının artması ile onkoloji, radyoterapi, obezite cerrahisi, nöroloji, kemik ilik nakli, saç ekimi, diş tedavisi gibi öne çıkan branşlarda dışa açılması ile bugün Kocaeli bir sağlık turizmi kenti haline gelmiştir. Yeniköy sağlık Ilıcası, Maşukiye soğuk su bölgelerindeki termal su kaynakları içerisinde bulunan tesislerle Kocaeli bu özelliklerini yabancı ve yerli turistlere sunmaktadır” dedi.

KOCAELİ

08 Ekim 2019 Salı

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