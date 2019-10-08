Cemil Meriç’te eğitim aldılar, yarışmada 1. oldular

– Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri 3. Gaziantep Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında 1. oldu.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 1.5 yıl aşçı yardımcılığı eğitimi alan Yunus Emre Alphan ve Yunus Emre Akcan 3. Gaziantep Tanıtım günleri kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında 1. oldu. Özel öğrenciler hazırladıkları karamelize edilmiş elmalı cup ile jüriden tam puan aldı. Yunus Emre Alphan ve Yunus Emre Akcan, Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen “Uluslararası Aşçılar Yemek Yarışmasında” özel öğrenciler kategorisinde yarıştı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Eğitmeni Emel Ulukut’un yönlendirmesiyle jüriye karamelize edilmiş elmalı cup hazırladılar.

Yarışmanın sonucunda jüriden tam puan alan ikili, yarışmada birincilik elde etti. Yunus Emre Alphan ve Yunus Emre Akcan madalyalarını Uluslararası Gastronomi Federasyonu Başkanı Mehmet Kaplan’dan aldı.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik manevi ve eğitsel faaliyetler sunulmaya devam ediliyor. Bu kapsamda öğrencilerin zihinsel ve motor gelişimlerini desteklemek ve elgöz koordinasyonlarını sağlamak amacıyla Bilgievleri’nde ahşap atölyeleri çalışmaları yapılıyor. Öncelikli olarak Bilgievleri’nde faaliyet veren atölyeler sayesinde çocuklara zararlı, ithal oyuncaklardan ve sanal ortamlardan korunarak, ahşapla ve sokakla tanıştırmak hedefleniyor. Şu an 5 ana merkezde çalışma yapan atölyelerde, öğrenciler kendi ahşap oyuncaklarını ücretsiz bir şekilde tasarlamanın keyfini yaşıyor.

KOCAELİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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