– Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, Konya Bilim Festivali’ne katılarak kâğıdın serüveni anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, Konya Bilim Festivali’nde yer aldı. El Yapımı Kâğıt Atölyesi ile katılım sağlanan festivalde ziyaretçilere kâğıdın serüveni anlatıldı. Ayrıca atölyeye katılım sağlayan ziyaretçilere SEKA Kâğıt Müzesi hakkında da bilgiler verildi. Geri dönüşüm yöntemi ile kendi kâğıtlarını yapan ziyaretçiler daha sonra El Pedallı baskı makinesi ile kendi kâğıtlarına baskı işlemi yaptı.



KOCAELİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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