İzmit Down Kafe'de yapılan örgü bebekler umut oldu

– İzmit Belediyesi Down Kafe’de yapılan örgü bebekler down sendromlu çocuklara hem eğlence hem de umut oldu.

Down sendromlu çocuklara istihdam sağlayan ve onların sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlayan Down Kafe birbirinden farklı gruplara ev sahipliği yapıyor. Özellikle bayanların gün ve toplantıları içinde ilk sırada tercih ettikleri Down Kafe, son olarak örgü bebek yapmak için bir araya gelen bayan grubunu misafir etti. Örgü oyuncak tekniği Amigurumi ile bebek yapan bayanlar, hem öğrendi hem de yaptıklarıyla down sendromlu çocuklara destek oldu. Amigurumi eğitmeni Esra Şafak eşliğinde ortaya çıkan oyuncak bebekler down sendromlu çocuklara umut oldu.



KOCAELİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:40

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.