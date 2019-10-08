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Körfez’de hatalı parklara izin verilmiyor

İHA

– Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, park, okul önleri, ara sokaklar ile ana cadde üzerinde gelişi güzel park eden ağır tonajlı araçlara gerekli cezai yaptırımı uyguluyor.

Körfez’de hatalı parklara izin verilmiyor

– Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, park, okul önleri, ara sokaklar ile ana cadde üzerinde gelişi güzel park eden ağır tonajlı araçlara gerekli cezai yaptırımı uyguluyor.
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşamsal alanlarını olumsuz etkileyen; park, okul önleri, ara sokaklar ile ana cadde üzerinde gelişi güzel park eden ağır tonajlı araçlara gerekli cezai yaptırımı uyguluyor. İlçe genelinde 24 saat esasıyla denetimlerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle Mimar Sinan Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Atalar Mahallesi’nde çalışmalarını sıklaştırdı.
TIR şoförlerinin, TIR parkını kullanmayarak araçlarını cadde üzerine gelişi güzel bıraktığını bu durumunda çevre halkına ve trafik akışına zarar verdiğini belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde araçlarını TIR parkının dışına bırakan şoförlere gerekli cezai işlemleri uyguluyor, cadde üzerine park etmemeleri konusunda uyarıyor.

KOCAELİ

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:40
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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