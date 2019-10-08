Kağıtspor’da atıcılığa yeni bir yıldız kazandırılıyor

– Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, atıcılık branşında Türkiye’ye yeni bir yıldız kazandırıyor.

Bünyesinden Murat İlbilgi gibi Avrupa şampiyonları yetiştiren Kağıtspor’un yıldızlar kategorisi skeet branşında dikkat çeken isim Süha Güray başarıları ile göz dolduruyor. Süha, aldığı başarılar ile ulusal ligde 2. sırada bulunuyor. Büyükşehir Kağıtspor alt yapısından yetişen 15 yaşındaki yıldız sporcu, Konya’da yapılan Federasyon Kupasında 3. , Eskişehir’de yapılan Türkiye Şampiyonası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası, son olarak İzmir’de düzenlen Kurtuluş Kupasında 2. oldu.

Başarılı sporcu Türkiye Atıcılık Federasyonu ulusal liginde 161 puanla 2. sırada yer alan Güray, ulusal ligde zirveye yerleşerek Avrupa ve Dünya arenalarında boy göstermeyi hedefliyor.

KOCAELİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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