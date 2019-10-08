Kocaeli’de 41 bin 420 adet gümrük kaçağı şemsiye ele geçirildi

Kocaeli’de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 41 bin 420 adet şemsiye ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda İzmit İlçesi TEM otoyolu Gültepe mevkiinde durdurulan tırda yapılan aramada, 20 bin adet katlanabilir ve 21 bin 420 adet baston olmak üzere yaklaşık 41 bin 420 adet gümrük kaçağı şemsiye ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon 103 bin TL civarında olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili H.İ.D. ve U.Ç. isimli şahıslar hakkında emtia kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

KOCAELİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:40

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.