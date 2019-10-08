İzmit'te 41 bin gümrük kaçağı şemsiyeye el konuldu

İZMİT´te, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir TIR´da bulunan gümrük kaçağı 41 bin 420 adet şemsiyeye el konuldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkisinde bir TIR´ı durdurdu. TIR´da bulunan piyasa değeri 1 milyon 103 bin TL olan gümrük kaçağı 20 bin adet katlanabilir, 21 bin 420 adet baston şemsiye olmak üzere 41 bin 420 adet şemsiyeye el konuldu. Olayla ilgili olarak H.İ.D. ve U.Ç. hakkında `Emtia kaçakçılığı´ suçundan soruşturma başlatıldı.



KOCAELİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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