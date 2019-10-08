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Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 1 - Slovenya: 6 (Maç sonucu)

İHA

– 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu mücadelesinde A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'ya 61 mağlup oldu.

– 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu mücadelesinde A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya’ya 61 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
50. dakikada Zver’in defansın arasına attığı topla buluşan Kolbl’ın şutu, Selda’nın sağından ağlarla buluştu. 06
54. dakikada sol çaprazdan içeri giren Kolbl’in şutunu Selda kornere çeldi.
64. dakikada Selen’in sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Mersnik’te kaldı.
80. dakikada Selen’in sağ çaprazdan attığı şut kaleci Mersnik’te kaldı.
90. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Fatma Kara topu ağlarla buluşturdu. 16


Stat: Kocaeli
Hakemler: Silvia Andreia Rosa Domingos xx, Vanessa Alexandra Dias Gomes xx, Catia Alexandra Graça Traves xx
Türkiye: Seda Akgöz xx, Medine Erkan xx, Fatma Kara xx, Ecem Cümert xx, Melike Pekel xx, Selen Altunkulak xx, Ebru Topçu xx, İpek Kaya xx, Fatma Işık xx, Kader Hançer xx (Selin dk. 46 x), Gizem Gönültaş xx (Ebru dk. 32 x) (Derya dk. 71 x)
Yedekler: Fatma Şahin, Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Arzu Karabulut, Sevgi Çınar, Birgül Sadıkoğlu, Başak Gündoğdu, Dilan Akgül
Teknik Direktör: Talat Tuncel
Slovenya: Zala Mersnik xx, Lana Golob xxx, Sara Agrez xx (Prsa dk. 46 x), Spela Rozmaric xxx, Kaja Korosec, Mateja Zver xxx, Dominika Conc xx (Babnik dk. 81 ?), Lara Prasnikar xxx, Spela Kolbl xxx, Kaja Erzen xx, Pamela Begic xx (Makovec dk. 69 x)
Yedekler: Maja Zajc, Evelina Kos, Kristina Erman, Sara Ketis, Lara Ivanusa, Zala Kustrin, Zala Vindisar
Teknik Direktör: Jarc Borut
Goller: Lara Prasnikar (dk. 14, 38 ve 41), Rozmaric (dk. 24), Zver (dk. 28), Kolbl (dk. 51) (Slovenya), Fatma (dk. 90) (Türkiye)
Sarı kartlar: Lana Golop (Slovenya), Ebru (Türkiye)

KOCAELİ

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:40
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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