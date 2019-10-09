Büyükşehir konservatuvarı öğrencileri tecrübe kazanıyor

– Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölümü çini öğrencileri İznik’te müze ve camilerde çini eserleri örneklerini inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Sanatlar Bölümü çini öğrencileri, deneyimlerini artırmak için İznik’teki çini eserlerini yerinde inceledi. Öğrenciler, eğitmen Doç. Dr. Sultan Karaoglu rehberliğinde Çini Müzesi, İznik Yeşil Cami ve İznik Ayasofya Cami’ni ziyaret etti. Her yıl düzenli olarak İznik'e giden öğrenciler, İznik’teki atölyeleri ziyaret ederek eğitimde kullandıkları çini form, boya, sır ve fırça gibi materyalleri de inceliyor.

Çiniciliğin en önemli merkezlerinden olan İznik’te müze ve camilerde yer alan seramik ve çiniler incelenirken, eğitmen Doç. Dr. Sultan Karaoğlu, İznik çinilerinin desen ve form çeşitliliğini, hamur ve sır kalitesindeki değişimi, üslup farklılıkları ile birlikte öğrencilerine anlattı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, geleneksel sanatlardan olan ve bugün kültürel miras olarak kabul edilen çini sanatının, geleneksel üretim sürecinin ve desen üsluplarının yozlaşmadan sürdürülmesi ilkesinden hareketle eğitim çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Öte yandan Büyükşehir Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), vatandaşların kariyer planlamalarına destek vermek üzere hayata geçirdiği Kariyer Akademisi seminerlerine hız kesmeden devam ediyor. Yabancı dil ile ilgili eğitimin ardından geçtiğimiz hafta da Etkili Sunum Teknikleri konusunda bir seminer gerçekleştirildi. Eğitimde katılımcılara, etkili sunum yapmak konusunda gerekli tüm bilgiler detaylı bir şekilde aktarıldı. Seminer, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi. Seminerin sonunda katılımcılara ayrıca Etkili Sunum Teknikleri Seminerine katılım sertifikaları verildi.



KOCAELİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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