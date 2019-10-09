Ormanya’dan anlamlı etkinlik

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da düzenlenen etkinlikle öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, alanında gerçekleştirdiği etkinliklerle adını duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde öğrencilere anlamlı bir etkinlik düzenleyen Ormanya, hayvanlara dokunma, doğayla terapi, bir hayvanın tedavisi gibi etkinliklerle hayvan sevgisini çocuklara aşılarken hayvanlarla iletişim kurabilmenin püf noktaları anlatıldı. Ortaokul 7. sınıf öğrencileri ile gerçekleşen etkinliklerde, özellikle hayvanları korumanın önemi vurgulandı.

Çocukların doğa ile olan etkileşimlerini arttırmak ve hayvanlara korkmadan temas etmelerini sağlamak için hayvan besleme etkinlikleri sık sık düzenleniyor. Bu kapsamda çocuklara saanen keçisi, tavşan ve oklu kirpiler besletildi. Saanen keçilerinin manejine girerek elleri ile saman yediren çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Besleme saatinden sonra at biniş eğitim alanına geçen çocuklar ata binerek hayatlarında bir ilki yaşadıklarını belirtti. Ormanya’ya gelen çocuklar Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini de gezdi. İlk olarak merkez hakkında kısa bir bilgilendirme ile başlayan gezide çocuklara, Ameliyat Odası, Görüntüleme Odası, Laboratuvar ve Klinik bölümü gezdirildi. Her bölümü alanında uzman veteriner hekimler ve biyolog tarafından tanıtılan merkezde çocuklar veteriner hekimliği deneyimlemenin heyecanını yaşadı.

Ortaokul Fen Bilgisi öğretmenliği yapan Sevgi Asker Civelek, birçok etkinlikle çocuklara hayvan sevgisinin aşılandığını belirterek, “Böyle bir etkinlik için herkese çok teşekkür ederiz. Çocukların doğada olmaları, hayvanlarla bu denli etkileşim sağlayabilmeleri, kalplerini dinleyebilmeleri muazzam. Hepsinin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Herkese çok teşekkür ederiz. Ormanya’yı bize kazandırdıkları için Büyükşehir Belediyemize ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

KOCAELİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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