Körfez Belediyesi’nden stajyer öğrencilere eğitim

Körfez Belediyesi tarafından, belediye bünyesindeki birimlerde staj eğitimini tamamlayan öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Körfez Belediyesi’nde kurum içi personellerine yönelik eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Bilgi İşlem Müdürlüğü iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Gürol Ör ve Muhammet Recep Demir iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda eğitim verdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Cevriye Gündoğdu da stajyer öğrencilere eğitim verdi ve merak ettikleri konularda soruları cevapladı. Kurum bünyesinde staj yapan 53 öğrencinin katıldığı eğitim yaklaşık 2 saat sürerken, stajyer öğrencilere eğitimde çalışanların karşı karşıya bulundukları riskler, bu risklere karşı alınması gereken güvenlik tedbirleri, meslek hastalıkları ve alınması gereken sağlık tedbirleri konularında gerekli bilgiler paylaşıldı.

Stajyerlere yönelik eğitimi sunan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, “İş güvenliğinin amacı, yapılan işler sırasında kaza yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır. Bizler de stajyer öğrencilerimize olası risklere karşı alınması gereken sağlık tedbirleri konularında gerekli eğitimleri gerçekleştirdik” dedi.

KOCAELİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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