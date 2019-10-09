İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezona hazır

İzmit Belediye Başkanı Fatma kaplan Hürriyet, vatandaşları İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın Cumartesi oynanacak olan ilk maçına davet etti.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın 20192020 sezonu Türkiye Kadınlar Basketbol Süperligi lansman toplantısı gerçekleştirildi. 41 Burda AVM içerisinde gerçekleşen lansman toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Sarıca ve İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı katıldı. Lansman toplantısında Başkan Hürriyet, perilerin İzmit’in adını Avrupa’da duyuracaklarına inandığını ifade etti.

Lansman toplantısında İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Melek Yusufoğlu, Gizem Yavuz, yeni transferler Özge Kavurmacıoğlu, Gamze Takmaz, Nazlı Bircan Gökdemir, Ezgi Malancı, Yasemin Güneş, Monika Grigalauskyte, Avery Rochelle Warley, Sasha Cado hazır bulundu. WNBA’dan transfer edilen Courtney Williams ise Amerika’da ki final maçları nedeniyle toplantıya katılamadı. Oyuncuların yanı sıra baş antrenör Erkan Metin, yardımcı antrenörler ve yöneticiler de toplantıya katılım sağladı.

Toplantıda ilk olarak konuşan İzmit Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur, “20192020 Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi önümüzdeki hafta başlıyor. Bu yıl hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Bizi zorlu bir maraton bekliyor. Bu yılki mücadelede 4 takım küme düşecek. Hem ülkemize uygun hem de Avrupa’da mücadele edebilecek takımlar çıkacak. Bu süreçte bize destek veren Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyoruz. Basketbol gerçekten spor dalları içerisinde futboldan sonra en iyilerinden biri. Özellikle kadın basketbolu konusunda bizim bir avantajımız var bunu da her söyleşi de toplantıda belirtiyorum” dedi.

Daha sonra konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bir kadın başkan ve aynı zamanda sporcu ve sporsever başkan olarak kadın basketbol takımının bu dönemki mücadelesine başlıyoruz. Hazırlık dönemi boyunca göstermiş oldukları hassasiyet ve oluşturdukları uyum konusunda takımımıza ve spor müdürümüze teşekkür ediyoruz. Süper ligde mücadele edecek olan İzmit Belediyespor kadın basketbol takımımıza da bu sezonda sonsuz başarılar diliyorum” diye konuştu.

Vatandaşları takımın ilk maçına davet eden Başkan Hürriyet, “Çok güzel transferler yapıldı. Önceki dönemden bu sene de devam eden ve NBA oyuncusu dahil aynı zamanda alt yapıdan 18 yaşında genç arkadaşlarımızın da takımda olması takım ruhunun ciddi anlamda güzel bir uyuma sahip olmasını sağlıyor. Bize aslında ciddi anlamda başarının da anahtarını getirecek olan önemli organizasyon temeli diye düşünüyorum. İnanıyorum ki teknik ekiple birlikte sporcularımız çok ciddi bir uyum sağlayacak ve bu sene de çok iyi işler başaracaklar. Buna olan inancım tam. İnanıyorum ki takımımız İzmit’imizin adını Avrupa’ya taşıyacak ve mutlaka başarılı olacak. Amacımız Avrupa’da mücadele etmek. Bu yolda ilk maçımız olan Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda ki ilk maçımız olan Elazığ İl Özel İdare maçına herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

KOCAELİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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