Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlediği ‘Halk Buluşmaları’ toplantısında vatandaşların problem ve isteklerini dinlemeye devam ediyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta olduğu gibi Gebzeli hemşehrileri ile bir araya geldiği ‘Halk Buluşmaları’na ara vermeden devam ediyor. Vatandaşın Başkan Büyükgöz ile birebir görüşme imkanı bulduğu, sorun ve önerilerini ilettiği toplantı bu hafta da devam etti. Toplantıda Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra, Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu. Toplantıda Başkan Büyükgöz ile buluşan vatandaşlar, sorun ve isteklerini anlattı. Vatandaşların problemlerini not alan Büyükgöz, yetkili birim müdürlerine problemlerin çözümü için talimatlarda bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Büyükgöz, vatandaşın derdiyle dertleneceğini, makamın sahibinin her zaman vatandaş olduğunu ifade ederek, “Halk Meclislerimiz aralıksız sürecek. Bunun yanı sıra bu hafta sonu mahalle meclislerimizde mahalle sakinleri ile bir araya geleceğiz. 11 Eylül Cuma günü saat 17.30’da Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde, 12 Ekim Cumartesi günü saat 16.30’da Yenikent Sosyal Hizmetler Binasında, 13 Ekim Pazar günü saat 16.30’da Kirazapınar İlköğretim Okulunda mahalle sakinlerimizle bir araya geleceğiz. Tüm mahalle sakinlerimizi mahalle meclislerimize davet ediyorum” dedi.

