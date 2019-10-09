– İzmit’in en önemli sanat organizasyonlarından biri olan “2. İzmit Uluslararası Kısa Film Festivali” ödülleri sahiplerini buldu.

İzmit Belediyesi ve Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği’nin işbirliğinde gerçekleştirilen ve Kocaeli Sanayi Odası tarafından da desteklenen 2. İzmit Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. 5 kıtadan, 30 farklı ülkeden toplam 548 film başvurusunun yapıldığı yarışmada 8 kategoriden ödül verildi. İzmit’in tanıtımına önemli katkıda bulunmayı amaçlayan festivalin ana jürisinde 5’i yabancı tamamı film sektöründe tanınan ve ödül kazanmış yönetmen, yapımcı, akademisyen olmak üzere toplam 15 jüri üyesi yer aldı.

Uluslararası ve ulusal yarışma bölümü olmak üzere iki ayrı ana bölümde, kurmaca, belgesel, animasyon/deneysel ve festival teması kategorilerinin yeraldığı 2. IISFF’te, jüri heyeti değerlendirmesi sonucunda uluslararası yarışma bölümünden 18 finalist film, ulusal yarışma bölümünden 12 film ve gösterim seçkisi kazanan 11 film olmak üzere toplam 41 film 23 Ekim tarihlerinde 41 Buda AVM Gösteri Alanı’nda sanatseverlerle buluştu.

Film gösterimlerinden önce İngiliz oyuncu, yönetmen ve yazar Roger Worrod'un konuşmacı olarak yer aldığı " Sanat ve Sanayi", yönetmen Çağatay Çelikbaş'ın konuşmacı olarak katıldığı "Belgesel Filmde Gerçeklik" ve ödüllü yönetmen Korhan Günay'ın konuşmacı olarak katıldığı "Kısa Film ve Senaryo" temalı paneller düzenlendi. Ayrıca, festivalin ikinci gününde, İzmit Kültür ve Tarih Turunda festivalin yabancı ve yerli konukları İzmit'in tarihi zenginliklerini görme ve tanıma fırsatı buldu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda uluslararası ve ulusal yarışma bölümü kategorilerinde birincilik kazanan yönetmenlere ödülleri İzmit’te bir otelde düzenlenen ödül töreninde takdim edildi. Yarışma sonucunda 8 kategoride ödüller verildi.

KOCAELİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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