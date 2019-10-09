Çayırova Kitap Fuarı öğrencilerin akınına uğradı

KOCAELİ Çayırova Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Çayırova Kitap Fuarı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Çayırova Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Çayırova Kitap Fuarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde açıldı. Hafta sonuna kadar açık olacak olan kitap fuarı ilgi gördü. Yaklaşık 60 yayınevi kitap fuarında yer alırken, özellikle öğrenciler fuarı ziyaret ederek kitaplardan aldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi katılımdan memnun olduğunu belirterek, "Yaklaşık 60 yayınevi fuarımıza katıldı. Biz özellikle eğitime bilime ve okumaya çok önem veriyoruz. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. En iyi, en doğru yatırımın geleceğe, gençlere ve çocuklarımıza yapılan yatırım olduğu bilinciyle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk defa düzenliyoruz ve bu anlamda ilgi çok yüksek çok memnun olduk. Önümüzdeki yıllarda gelenekselleşecek. 7'den 70'e her kesime hitap ediyor bu da ayrı bir güzellik katıyor" dedi.



KOCAELİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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