TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Elazığ Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup’un 7. haftasında Belediye Derincespor, sahasında Elazığ Belediyespor ile 00 berabere kaldı



Stat: Derince

Hakemler: Burak Güner xx, Buğra Can Semercioğlu xx, Faruk Yağlı xx, Arif Subaşı xx

Belediye Derincespor: Sercan Uslu xx, Cihan Halil x (Özkan Toprak dk. 62 xx), Hakan Doğan xx (Zahid Aslan dk. 75 x), Yiğitali Bayrak x, Melih İnan (Hamza Mutlu dk. 83 ?), Koray Baykara x, Efe Karaoğlu, Sefa Tunç xx, Bahtiyar Yıldırım xx, Aykut Aslan xx, Enes Çetin xx

Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Burak Keskin xx, Can Öztürk xx (Samet Aydın 57 xx), Hayrettin Cengiz xx, Nihat Apaydın xx, Gökhan Aydaş xx, Burak Altıngök xx, Ferhat Canlı xx, Tuncay Fındıkcı xx (Can Morgül dk. 41 xx), Andaç Özlü xx (Cenk Cengiz dk. 83 ?), Burak Kavlak xx

Sarı kartlar: Efe Karaoğlu (Derince Belediyespor), Andaç Özlü, Can Morgül, Ferhat Canlı, Cenk Cengiz, Burak Kavlak (Elazığ Belediyespor)

KOCAELİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:38

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.