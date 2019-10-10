Gebzeli çocukların tiyatro keyfi

– Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen çocuk tiyatrosunu izlemeye gelen çocuklara Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklarla birlikte tiyatroyu izledi.

Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen çocuk tiyatrosunu izlemeye gelen çocuklara Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sürpriz yaptı. Tiyatro salonuna giren Başkan Büyüköz, çocuklar birlikte tiyatro oyununu izledi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisi öncesi eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Çocuklarla sohbet eden Büyükgöz, “Çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz. Her ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz” dedi.

Başkan Büyükgöz daha sonra, ‘İyilik Ağacı’ isimli çocuk tiyatrosunu çocuklarla birlikte izledi onların eğlencesine ortak oldu.





KOCAELİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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