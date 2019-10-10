14 yaşındaki çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladılar Sokakta yürürken pompalı tüfekle vurulan çocuk ağır yaralandı

– Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta yürüyen 14 yaşındaki çocuk, seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle açılan ateşle sırtından vurularak ağır yaralandı.



Olay 12.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 602 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 602 Sokak üzerinde yürüyen Alihan Ş. (14), 34 NC 314 plakalı araçtan pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığıldı. Alihan Ş. sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, S. Ö. olduğu öğrenilen saldırgan kiralık olduğu belirlenen otomobille olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Alihan Ş. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen çocuğun yoğun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.



KOCAELİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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