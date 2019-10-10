Dilovası 2020 bütçesi onaylandı

– Dilovası Belediyesi 2020 yılı mali bütçesi Oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste Barış Pınarı operasyonu tartışması yaşandı.



Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti. Belediye meclis toplantı salonunda yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetinin oy birliği ile kabul edilmesi ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Şayir, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken ülke gündeminde yer alan Barış Pınarı harekatına da değinerek Türkiye’nin güvenliği ve ülkemizin bekası için yapılan operasyonla ilgili olarak Mehmetçiğe başarılar diledi. Konuşmaların ardından gündemde yer alan 9 gündem maddesi ve bütçe ile ilgili maddelerin tek tek oylandığı meclis oturumunda Dilovası Belediyesi 2020 mali yılı gelir ve gider bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

KOCAELİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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