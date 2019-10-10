Kocaeli'de 'Barış Pınarı' kara propagandasına 2 gözaltı

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- KOCAELİ'de, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili kara propaganda ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gebze ve Darıca'daki evlerine düzenlenen baskınla 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayınlar ile dijital materyal ele geçirildi.



KOCAELİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:37

YATSI 19:55

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