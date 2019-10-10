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17 yaşında 25 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu

DHA

İZMİT´te, hakkında 26 hırsızlık suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki B.M. yakalandı. 

İZMİT´te, hakkında 26 hırsızlık suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki B.M. yakalandı. 
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri, 26 hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. B.M., saklandığı eve düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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