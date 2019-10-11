Kocaeli'de, yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Esen Şengül (60), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Çayırova Cumhuriyet Mahallesi İnce Sokak´ta bulunan bir binada yalnız oturan Esen Şengül´den haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde eve geldi. Eve giren yakınları, Esen Şengül´ü hareketsiz halde buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Esen Şengül´ün hayatını kaybettiğini belirledi. Esen Şengül´ün yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ
11 Ekim 2019 Cuma
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