Cumhuriyet Koşusu için başvurular başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşecek olan “Cumhuriyet Koşusu” için kayıtlar başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleştireceği “Cumhuriyet Koşusu” için geri sayım başladı. Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali kapsamında yapılacak olan koşu için oluşturulan internet sitesi üzerinden kayıtlar alınmaya başladı. Bu yıl 7.’ncisi gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Koşusu, kadın ve erkek olmak üzere iki kategoriden oluşacak. 4 kilometrelik koşuyla yapılacak organizasyon 26 Ekim Cumartesi günü 10.30’da Sekapark’ta başlayıp Uluslararası Fuar Merkezi’nde son bulacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen koşu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirecek.

Dereceye giren koşuculara derecesine göre 1’incilik, 2’ncilik ve 3’üncülük madalyası, kupa ve sürpriz ödüller verilecek. İki kategori için koşucular aynı anda saat 10.30’da koşacak. Koşuların bitimi ardından ise ödül seremonisi saat 11.45’te gerçekleştirilecek. Yarışmalar; Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak yapılacak. Kulüp, ferdi ve yabancı uyruklu sporculara da açık olan yarışmada, yabancı uyruklu sporcuların kayıt yaptırırken pasaportlarını ibraz etmeleri gerekiyor.

KOCAELİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:35

YATSI 19:54

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