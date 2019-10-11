Cephanelik Spor Tesisleri yenileniyor

İzmit Belediyesi tarafından Cephanelik Spor Tesisleri’nin merdiven ve korkulukları yenilendi.

İzmit Belediyesi ekipleri, Cephanelik Spor Tesisleri’nde yenileme çalışması yapılıyor. Çalışmalar kapsamında Cephanelik Spor Tesisleri’nde merdiven demirleri ve korkuluk demirleri tehlike arz ettiğinden dolayı çok kısa süre yenileyerek sporcuların hizmetine sunuldu. Yeni bir görünüme kavuşturulan tesis merdivenleri ve demir korkulukları Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilenerek, tesislere gelen sporcular ve misafirler için daha güvenli bir hale getirildi.

Ayrıca belediye sınırları içerisinde yer alan spor tesisleri de tek tek gözden geçirilerek yenileme çalışmalarına devam edilip eksiklikler anında gideriliyor. Spor kenti İzmit’te sporcuların çalışmalarını daha güvenli ve daha uygun ortamlarda gerçekleştirilmesi adına İzmit Belediyesi’nin çalışmalarına son sürat devam edeceği ifade edildi.

KOCAELİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

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