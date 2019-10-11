Körfez Belediyesi’nde eğitimler sürüyor

Körfez Belediyesi’nde üst düzey yöneticilere yönelik ‘Stratejik Plan Yazılımı ile İç Kontrol ve Risk Yönetimleri Yazılımları’ ile ilgili eğitim verildi.

Körfez Belediyesi’nde personel ve yöneticilere yönelik hizmet eğitimleri sürüyor. Bu kapsamda üst düzey yöneticilere ‘Stratejik Plan Yazılımı ile İç Kontrol ve Risk Yönetimleri Yazılımları’ konusunda eğitim verildi. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen eğitime Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz ve müdürler katıldı. Eğitmenlerde Zuhal Çelikli ve Muhammed Satılmış da konuyla ilgili önemli bilgiler aktardı. 6 ay boyunca devam edecek olan eğitim ile birlikte, “Stratejik Plan Yönetimi” projesi hayata geçmiş olacak. Yazılımla ilgili önemli bilgiler veren eğitmenler, gelen soruları da cevapladı.

KOCAELİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

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