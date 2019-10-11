Gebze’de vatandaşlar tiyatro oyununda buluşuyor

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Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sergilenen tiyatro gösteriminde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Gebze Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri ile vatandaşları Gebze Kültür Merkezi’nde buluşturuyor. Etkinlikler kapsamında “Boyacı” isimli tiyatro gösterisi Gebzeli tiyatro severler için sahnelendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği tiyatro gösterisi, izleyiciden tam not aldı. Bir doktorun muayenesinde cereyan eden ve Boyacı Kadir’in çevresinde gelişen komik olayları anlatan tiyatro gösterimi, vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

Etkinlikler, 11 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Gebze kültür Merkezinde Bekir Develi’nin “Hacıların Çocuğuyum” isimli gösteriyle devam edecek.

KOCAELİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

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