Uzmanlar Kartepe Zirvesi’nde ‘mutlu şehir’ için buluşacak

Dünya çapında tanınan alanında uzman isimler, “mutlu şehir” için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Kartepe Zirvesi’nde bir araya gelecek.

Dünyada sayılı zirveler arasına giren, 2527 Ekim 2019 tarihleri arasında yurtiçi yurtdışı pek çok akademisyen, siyasetçi, yazar, kültürsanat insanı, iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek zirvenin açılış konuşmasını Emine Erdoğan yapacak. Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda entelektüelin konuşacağı zirveye, Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın belediye başkanı aynı zamanda metrobüsün mucidi olarak kabul edilen Enrique Penalosa da katılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önderliğinde sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler paydaşlığında gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi 2019, dünya çapında önemli konuşmacıları ağırlamaya hazırlanıyor.

Teması “Şehircilik ve Mutlu Şehir” olarak belirlenen, açılış konuşmasını Emine Erdoğan’ın yapacağı zirvenin açılışında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, BM Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın kamuoyuna hitap edecek.

Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda entelektüelin konuşacağı zirveye, Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın belediye başkanı aynı zamanda metrobüsün mucidi olarak kabul edilen Enrique Penalosa da katılıyor. Şehircilik ve geleceğin şehirleriyle ilgili sorunların disiplinler arası bir yaklaşımla masaya yatırılacağı ve üç gün sürecek zirve kapsamında; Kültür Kenti Vakfı Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Futurist Cem KINAY, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, İKSV GENEL MÜDÜRÜ Görgün Taner, GELARD Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Pamir, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, TASCA Başkanı Dr. Muhammed Adil ve TarihçiTürkiye Yazarlar Birliği Başkanı D. Mehmet Doğan da konuşma yapacak diğer isimler arasında bulunuyor.

15 panelkonferans, 13 akademik oturum, 2 forum ile Şehir Ekonomisi, İş ve İstihdam konulu çalıştayın düzenleneceği zirve kapsamında; barınma, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültürsanat, sağlık, spor, şehir suçları, iklim, afet, güvenlik gibi şehir hayatında yaşam kalitesini doğrudan belirleyen alanlarla ilgili sorunlar, bilim insanları ve uzmanlar tarafından ele alınacak, mutlu şehre ulaşmak için yapılması gerekenler değerlendirilecek.

Dünyanın sayılı zirveleri arasına girmeyi başaran Kartepe Zirvesi 2019 ile ilgili açıklamada bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İnşa ettiğimiz şehirler nasıl diye sorarsak dünya şehirlerinin görüntüsü bunun cevabını içeriyor. Pek parlak değil maalesef. İnsanın kendisiyle, çevresiyle, dünyayla, diğer insanlarla ilişkisi, şehirlerde büyük bir sınav veriyor. Kartepe Zirvesi’nde bu yıl şehirlerimizin mutlu olması için gerekenleri tartışacağız, teknolojinin şehirlerimize nasıl akıl katacağını inceleyeceğiz. Çevremizle ahdimizi yenilemenin yollarını arayacağız. Ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi birçok akademisyen ve bilim insanının katılımıyla her bireye, toplumun her kesimine ulaşması gereken faaliyetleri değerlendireceğiz. Zirvede mutlu şehre çıkan yeni yollar açmaya çalışacağız” dedi.

KOCAELİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

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