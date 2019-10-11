Ekipler, yolları sürekli temizliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, D100, D130, yan yol ve kavşak kollarının kenar kısımlarını süpürge araçları ile gece gündüz temizliyor.

Kocaeli’nin konumu gereği içinde yer alan ve Türkiye’nin en işlek güzergahlarından D100 ve D130 Karayolu'nun temizliği Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Şehrin ana güzergahlarında bulunan karayollarının temizliği de büyük önem taşırken Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol süpürge araçları ile D100, D130, yan yollar ve ana caddelerin yan taraflarını gece gündüz yıl boyunca temizliyor. Yapılan çalışmayla yolların temiz kalması ve vatandaşların temiz bir çevrede seyahat etmesi sağlanıyor.

Yol temizliği yapan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını gece gündüz özverili bir şekilde gerçekleştiriyor. Temizlik çalışmalarında D100 Karayolu'nun Sakarya il sınırından İstanbul il sınırına kadar olan kısmında yol kenarları, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeler süpürge araçlarıyla temizleniyor. Ayrıca ekipler İzmit’ten Yalova’ya uzanan D130 Karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

KOCAELİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

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