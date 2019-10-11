İzmit Belediyesi’nden okul kantinlerine sıkı denetim

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlü ekipleri öğrenci sağlığını koruma amacıyla okul kantinlerine denetimlerini sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 20192020 eğitimöğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinin denetimini gerçekleştirmeye devam ediyor. Denetimler esnasından ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, iş yerlerinin hijyene uygun olup olmadığı, okul kantinlerinde satışı yasaklanan gıda maddeleri ve ruhsatları denetlendi. Yapılan denetimlerde ruhsat almadan faaliyet gösteren kantin işletmecilerine ruhsat almaları için yazılı uyarı verildi.

Resmi kontrollerle okul kantin ve yemekhanelerinin genel ve özel hijyen şartlarının tespiti ve kantinde satılan gıdaların Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluğunu denetleniyor. Denetimlerin aynı sıklıkta ve titizlikte devam edeceğini belirten belediye yetkilileri, veliler ve öğrencilerin, okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka belediye ekiplerine veya 174 Alo Gıda Hattı’na bildirmelerini istedi.

KOCAELİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:35

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.