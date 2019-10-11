İzmit Belediyesi’nden açıklama

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “İzmit Belediyesi personeli olan ve hakkında malum iş durumuyla ilgili belediye içerisinde soruşturma açılan İbrahim Efe hakkında medyada çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Efe ile ilgili herhangi af durumu bir söz konusu değildir. Kendisi hakkında hukuki değerlendirme süreci devam etmekte olup, süreç sonucunda gerekli bilgilendirme yapılacak ve İzmit Belediyesi tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

KOCAELİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

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