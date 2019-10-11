UNESCO’nun projesi ile kadınların çalışma hayatındaki sayıları artacak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu: “Kız çocuklarının eğitimlerini teknik alanlarda tercih etmeleri için bir farkındalık oluşturmayı hedefledik”

UNESCO tarafından kız çocuklarının teknik alandaki eğitimlere yönelmeleri amacı ile düzenlenen “Kızlar için STEM Okulu Projesi” Kocaeli’de gerçekleştirildi. Projenin kapanış programında konuşan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, “Kız çocuklarının eğitimlerini teknik alanlarda tercih etmeleri için bir farkındalık oluşturmayı hedefledik” dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi tarafından Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile düzenlenen “Kızlar için STEM Okulu Projesi” Kocaeli’de düzenlenen törenle tamamlandı. Proje kapsamında alanlarında kadınların daha fazla meslek ve kariyer sahibi olarak katkı sağlanması amacı ile kız çocuklarına bilim, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) alanlarında eğitimin verildiği proje kapsamında 100’den fazla Türk ve mülteci kız çocuğuna eğitim verildi. Kız çocuklarında bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında farkındalık sahibi olmalarını ve çalışma hayatında eşitliğin sağlanması amacı ile düzenlene proje düzenlenen kapanış töreni ile tamamlandı. Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.



"Asla ve asla eğitim hayatınızdan vazgeçmeyiniz”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Cennete kavuşmayı kim istemez? Sizi güzel yetiştirmek böyle bir sonuç ortaya koyuyor. Bu konuda samimi gayreti olan insanlar var. Bizler, Aydın Üniversitesi, UNESCO, Kocaeli Valiliğimiz, Aile Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz olarak sizlerin emrinizdeyiz. Arkadaşlarımız burada teknik bir eğitim aldılar. Işığın nerede, ne zaman çıkacağı belli olmaz. Burada aldığınız eğitimler hayatınız boyunca işinize yarayabilir. Asla ve asla eğitim hayatınızdan vazgeçmeyiniz” dedi.



“Projede toplam 400 kız öğrencimiz eğitime başarı ile dahil edilmiştir”

Daha sonra konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Projemiz bizim öğrencilerimizin yanında, misafir Suriyeli öğrencilerimizi de kapsıyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen projede toplam 400 kız öğrencimiz eğitime başarı ile dahil edilmiştir. Bu bakımdan milyonlarca Suriyeli’ye ev sahipliği yapan ülkemizin insan odaklı mülteci tutumu da gözler önüne serilmektedir. Çalışma rekabetlerinin giderek daha da rekabetçi hale geldiği günümüz dünyasında ülkelerin kadın ve erkek nüfuslarının eşit, en azından adaletli bir düzeyde temsil edilmesi son derece önem arz etmektedir. Ancak ve ancak o zaman kadınların değişen ve dönüşen dünyaya ayak uydurabilmeleri, potansiyellerini kendileri, aileleri ve ülkeleri için ortaya çıkarabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu bakımdan kız çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren bu teknik alanlara yönlendirilmeleri, kadınlarımızın da çalışma hayatında daha etkin bir şekilde yer almalarına olanak sağlanacaktır” diye konuştu.



“Kız çocuklarının eğitimlerini teknik alanlarda tercih etmeleri için bir farkındalık oluşturmayı hedefledik”

Daha sonra söz alan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise projenin önemine vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti. Program, öğrencilere ve eğitimcilere protokol üyeleri tarafından sertifika dağıtılması ile sona erdi. Programın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, proje hakkında bilgiler aktardı. Uslu, "Projenin odağında özellikle Türkiye’nin 5.0 dünyasında hızla gelişen, dijital devrimlerin ardı ardına geldiği günümüz dünyasında kız çocukları ile erkek çocuklarının istihdam alanları içerisinde eğitimlerini mühendislik ve teknik alanlarda tercih ettirmelerini için bir farkındalık oluşturmayı hedefledik. Bu farkındalık çerçevesinde de istihdam hedeflerimizde bu alanda önemli ilerlemeler kaydetmeyi arzuluyoruz. Çeşitli illerde gerçekleştirdiğimiz bu projemizde hem Türk, hem de ülkemizde uzun bir süredir olan mülteci kızlarımıza bu eğitimi sunarak gelecek hayatlarında, meslek seçimlerinde kendi yeteneklerini fark etmelerinde, içlerindeki o potansiyellerini, STEM alanlarında da mühendislik alanlarında da ortaya çıkartmak için bu eğitimlerini sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

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