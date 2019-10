Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi, fabrika çalışanları tarafından verilen start ile başladı.



Sezonun 6. yarışı olan Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi, İzmit’te bulunan 41 AVM içinden start aldı. AVM içine kurulan alanda Ford Gölcük fabrikası yöneticileri tarafından verilen start ile başlayan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Zafer Vatansever Ralli Kupası’na da puan veren Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi, 8’i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 63 otomobil ve 126 sporcunun katılımıyla Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edildi. 60 aracın mücadelede edeceği ve 2 gün sürecek olan yarışların başlangıcında AVM’ye gelen vatandaşlar, yarış araçlarına yoğun ilgi gösterdi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 41 Burda Alışveriş Merkezinin destekçiler arasında olduğu yarışlarda 102 kilometresi özel etap olan 284 kilometrelik parkurda pilotlar en iyi olmak için mücadele edecek. Zorlu mücadelelere sahne olması beklenilen rallide Ford Motorsport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2, R1 ve ST araçlar ile yarışacaklar. Yarış öncesinde en iyi olmak için mücadele edeceklerini ifade eden Castrol Ford Türkiye pilotu Murat Bostancı Castrol Ford Team Türkiye Pilotu, “Bizim için çok önemli bir yarış. Türkiye Ralli Şampiyonasında da aslında düğümün çözüleceği bir yarış. Bir önceki yarış Marmaris’teki Dünya Ralli Şampiyonasının bir ayağıydı. Ne yazık ki bizim için, takımımız için her zaman şansız geçen bir yarış. Bir türlü o yarışta şansızlığımızı üstümüzden aramadık. Son sefer de öyle oldu. 1.5 dakika farkla önde giderken bir mekanik arızayla gerilere düştük. Türkiye Şampiyonasında da o noktaya kadar lider olarak gelmiştik. Şu an ikinciliğe düştük. Tekrardan liderliği kazanmak ve şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız burada” dedi.

Bir diğer Castrol Ford Türkiye pilotu Buğra Banaz ise, “Elimizden gelen en iyi dereceleri almak istiyoruz takım olarak. Bu yarışta Murat da şampiyonluğunu ilan edebilir. O yüzden bizim için önemli. Umarım her şey istediğimiz gibi olur” diye konuştu.

Öte yandan Ford Otosan 37.Kocaeli Rallisi, pazar günü saat 15.00’te 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşecek olan finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.

