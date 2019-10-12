Kocaeli’den Barış Pınarı Harekatına 15 bin Fetih Suresi

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

–TSK'nın Fırat’ın doğusuna yönelik geçtiğimiz Salı günü başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kocaeli’de 15 bin Fetih Suresi okundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan “Barış Pınarı Harekâtı'nın zaferle sonuçlanması için 15 bin Fetih Suresi okundu. Fetih Suresi’nin okunmasına KOMEK’te eğitim gören kursiyerler büyük ilgi gösterdi. Usta öğreticiler ve yöneticilerin de katıldığı Fetih Suresi okumalarının ardından topluca Türk Ordusu’nun zaferi için dualar edildi. Bir gün gibi kısa süre içinde toplam 15 bin adet Fetih Suresi okundu.

Öte yandan dünkü Cuma Namazı öncesinde okunan Fetih Sureleri’nin duası yapıldı. Fuar Camii’ndeki Cuma namazı öncesinde eller semaya kalkarak, hep birlikte Mehmetçik için dua edildi.



KOCAELİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:33

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.