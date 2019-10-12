SP´li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede

KOCAELİ Dilovası Belediye Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı´na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Saadet Partili belediye meclis üyesi M.D., adliyeye sevk edildi.

Dilovası Belediyesi´nin 10 Ekim günü yapılan aylık meclis toplantısında söz alan M.D., "Savaşın hiçbir şeye faydası olmadığı gibi kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmez. Bugün Ortadoğu ve Rojava bölgesinde şu an gerçekleştirilen savaş bu ülkeye ve coğrafyaya huzur getirmediği gibi barış da getirmeyecektir. Şu an yapılan savaş Habil ve Kabil arasındaki savaştır. Bu savaş doğru bir savaş değildir. Kardeşler arasındaki nifak tohumlarıdır. Bizim aramızdaki kardeşlik sözde bir kardeşliktir. Söz konusu Kürtler olunca CHP, MHP hepsi birleşiyor. Söz konusu mazlumlar olunca zalimler birleşiyor. Şu anda da zalimler birleşmiştir, er ya da geç mazlumlar bunun neticesi ile özgürlüğüne kavuşacaktır" dedi. M.D.´nin konuşması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün Dilovası´ndaki evine giderek M.D.´yi gözaltına aldı. M.D. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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