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Eynerce Kavşağı’ndaki 270 metrelik menfez tamamlanıyor

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Eynerce Kavşağı projesi kapsamında inşa edilen 270 metrelik yeni menfezde çalışmalar tamamlanıyor.

Eynerce Kavşağı’ndaki 270 metrelik menfez tamamlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Eynerce Kavşağı projesi kapsamında inşa edilen 270 metrelik yeni menfezde çalışmalar tamamlanıyor.
Dilovası’nda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak Eynerce Kavşağı Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu projesine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçenin doğu tarafından giriş çıkış yapan araçlara nefes aldıracak. Proje kapsamında, Dilovası ilçesinin D100 yoluna katılımını sağlayan Eynerce Kavşağı’nın Dilovası şehir merkezine uzanan kolu olan Yavuz Sultan Selim Caddesi ile birleştirilerek yan yol yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafına dönel kavşak yapılarak yol Yavuz Sultan Selim Caddesine bağlanacak. Dönel Kavşak inşasına yakın zamanda başlayacak olan ekipler, dönel kavşak yanına ise 270 metrelik yeni menfezi tamamlıyor.
D100 Karayolu üzerinde yer alan Eynerce Kavşağı, Dilovası şehir merkezine ulaşımda önemli bir görev alıyor. Dilovası ilçesi D100 Karayolu yan yolu mevcutta çift yönlü olarak hizmet veriyor. D100 ile yan yol arasındaki kot farkı nedeniyle yol sürekliliği sağlanamadığından, D100 karayolundan Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer yollardan dolaylı olarak sağlanabiliyor. Yeni proje ile bu sorun ortadan kaldırılarak ilçe merkezine ulaşım daha düzenli ve kolay hale gelecek.

KOCAELİ

13 Ekim 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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