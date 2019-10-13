Çayırova Devlet Hastanesi, kent merkezine daha yakın olacak

Çayırova’ya yapılması planlanan Devlet Hastanesi’nin yeri Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin girişimleri sonucu değiştirilerek, kent merkezine yakın bir yere getirildi.

Çayırova’ya yapılması planlanan devlet hastanesi projesinde önemli bir gelişmeye imza atıldı. Kent merkezine uzak bir alana yapılması planlanan Çayırova Devlet Hastanesi’nin yeri değiştirildi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi, hastanenin kent merkezine daha yakın bir alana yapılması için girişimlerde bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde devlet hastanesinin kent merkezine daha yakın olan yeri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisince onandı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada süreci uzun zamandır takip ettiğini belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Halkın beklentileri üzerine biz de üzerimize düşeni yaptık. Alternatif hastane yerlerinden en uygun olanının imar tadilatlarını hazırlayıp Büyükşehir Belediyesine gönderdik. Devlet hastanemizin yer değişikliği Büyükşehir meclisimizde onaylandı” dedi.

Büyükşehir meclisinde kabul edilen hastanenin yeni yeri Çayırova’da da büyük sevinçle karşılandı. Meclisten alınan kararı sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Çiftçi’ye tebrik ve teşekkür mesajları yağdı. Sevinçlerini dile getiren vatandaşlar, bu hizmetinden dolayı Başkan Çiftçi’ye teşekkür ettiler.

KOCAELİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:38

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