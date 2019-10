Büyükşehir’den okullara kedi ve köpek yuvası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Her Okula Bir Can Dostu” projesi kapsamında okullara kedi ve köpek kulübesi dağıttı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için yaptığı çağrının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Her Okula Bir Can Dostu" projesi kapsamında okullara kedi ve köpek kulübesi dağıttı. Kulübeler okullara tek tek yerleştirildi. Ayrıca, isteyen her okul, proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Ve Rehabilitasyon Merkezi’nden köpek sahiplenebiliyor.

“Her Okula Bir Can Dostu” projesi kapsamında Gebze Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi, Derince Utku Anaokulu, İzmit Ortaokulu, Bayraktar İlkokulu, Gölcük Şirinköy İlkokulu, Çayırova Şekerpınar İlkokulu, Gebze Mehmet Alp Tiryakioğlu ilkokulu, Kandıra Çerçilli Sefa Sirmen İlkokulu, Köseler İlkokulu, Kırkarmut Şehit Er Ahsen Budak ilkokulu, Yarımca Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu, 7. Boru Ortaokulu, Çayırova Hanife Sotkan Ortaokulu, Derince Gülbahçesi anaokulu, Karamürsel Güzel Kıyı Ortaokulu ve 30 Ağustos İlkokulu’na kulübeleri dağıtıldı.

