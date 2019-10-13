Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu Burak Çukurova, 2 yıllık aradan sonra birinciliği Murat Bostancı’ya devretti

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı Murat Bostancı Onur Vatansever ikilisi oldu.

Sezonun 6. yarışı olan Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nde final heyecanı dün startın verildiği İzmit’te bulunan 41 AVM içinde yaşandı. Kurulan alanda Ford Gölcük fabrikası yöneticileri tarafından verilen start ile başlayan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Zafer Vatansever Ralli Kupası’na da puan veren Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi, 8’i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 63 otomobil ve 126 sporcunun katılımıyla Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edildi. 60 aracın mücadelede ettiği ve 2 gün süren yarışlarda büyük heyecan yaşandı.

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de destekçileri arasında olduğu yarışlarda 102 kilometresi özel etap olan 284 kilometrelik parkurda pilotlar en iyi olmak için mücadele etti. Zorlu mücadelelere sahne olan rallide dereceye girenler belirlendi.

Rallinin genel klasman kategorisinde Murat Bostancı Murat Yücener 1. olurken, rallinin 2017 ve 2018 şampiyonu Burak Çukurova Vedat Bostancı çifti 2., Cevdet Alptürk Murat Yücener ise 3. oldu.

KOCAELİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:38

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