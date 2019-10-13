Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, D130 karayolu Donanma Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin A. idaresindeki 34 NJ 8814 plakalı otomobil, yan yoldan D130 karayoluna çıkan Mustafa Uzun (64) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan elektrikli bisikletten düşen Uzun ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, otomobil sürücüsü Metin A. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:02

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