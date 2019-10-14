Kocaeli’de çiftçilere yüzde 50 hibeli tohumlar dağıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yönelik sonbahar üretim sezonu için yem bitkisi tohum desteği yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere verilen desteklemeler devam ediyor. Bu kapsamda yüzde 50 hibe destekli 2019 Sonbahar üretim sezonu yem bitkisi tohumu dağıtımı 15 Ekim Salı günü 10.30’da Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 9 bin 900 çiftçiye, 4 bin 200 ton yem bitkisi tohumu desteği verdi. Sonbahar döneminde verilen yem bitkisi tohumlarından elde edilen ürünler hasat edildi. Yem bitkisi tohumu hasatlarında dekar başına verim artışı olduğu gözlendi. Hasat dönemi sonunda çiftçilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtmış olduğu yem bitkisi tohumlarının kalitesinden ve elde edilen verimden memnuniyeti yüzleri güldürdü. Çiftçiler hibe desteğinin 2019 yılında da devam etmesi talebinde bulundu.

Bu doğrultuda yüzde 50 hibe destekli 2019 Sonbahar üretim sezonu yem bitkisi tohumu dağıtımı 15 Ekim Salı günü saat 10.30’da Uluslararası Fuar Merkezi’nde törenle gerçekleştirilecek. Törende Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2 bin 200 çiftçiye 900 ton arpa, buğday, yem bezelye, süt otu, macar fiğ, yonca ve tritikale tohumları verecek.

KOCAELİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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