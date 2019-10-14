Dost Eller, öğrencilere umut olmaya devam ediyor

– İzmit Belediyesi Dost Eller Projesi çocuklar başta olmak üzere şehirdeki vatandaşların yüzünü güldürmeye, onlara umut olmaya devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in göreve gelir gelmez başlattığı Dost Eller Projesi şehirde yüzleri güldürmeye devam ediyor. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerin yardımlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Dost Eller Projesi son olarak ilçe sınırları içerisindeki okulların okul aile birliklerinden gelen çağrılara cevap verdi. İzmit Belediyesi aracılığıyla ilçemizde bulunan Coşkun Kırtasiye tarafından hazırlanan paketler çocuklara ulaştırıldı. İçerisinde 8 çeşit kırtasiye malzemenin bulunduğu 16 paket ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.

Sosyal ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak dayanışma ve yardımlaşma kavramlarının arttırıldığı projenin etkisinin her geçen gün arttığını belirten Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, “Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in projeyi başlatmasıyla birlikte çok sayıda ihtiyaç sahibinin yüzü güldü. Her geçen gün projeye destek olan gönüllü sayımızda artıyor. Bu gönüllü vatandaşlarımız sayesinde İzmit’te güldürdüğümüz yüz sayısı da artıyor” diyerek destekleri için hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Okullarındaki ihtiyaç sahibi çocukların güzünü güldüren bu projeyi hayata geçirdiği için okul aile birliği yönetimleri de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ilettiler.

KOCAELİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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